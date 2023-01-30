Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Пісторіус анонсував свій візит журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург.

“Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну”, – сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання основних бойових танків Україні.

Міністр зазначив, що міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, є “гіпотетичними питаннями”, на які він не дає відповіді. “І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати”, – сказав Пісторіус.