Політика

Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

30 Січня 2023 17:41
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німеччина

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Пісторіус анонсував свій візит журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург.

“Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну”, – сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання основних бойових танків Україні.

Міністр зазначив, що міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, є “гіпотетичними питаннями”, на які він не дає відповіді. “І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати”, – сказав Пісторіус.


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