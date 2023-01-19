Політика

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ

19 Січня 2023 20:52
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ізраїль, мзс

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою вирішив прийняли запрошення і відвідати Київ.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та України.

Відзначається, що Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну з початку війни 11 місяців тому.

Під час телефонної розмови він також пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві протягом 60 днів.

Також повідомляється, що через використання Росією іранської зброї, Коен закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити ці збройні сили терористичною організацією.


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