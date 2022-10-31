Політика

Німецьки комплекси IRIS-T сьогодні спрацювали з 100% результатом

31 Жовтня 2022 15:52
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Протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною, сьогодні спрацювала з 100% результатом, але подібних систем треба більше, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T, (їх) треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала з 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні.. але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.


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