Німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні, але вирішувати Берліну, – Дуда

Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною”, – сказав польський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.