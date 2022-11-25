Політика

Німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні, але вирішувати Берліну, – Дуда

25 Листопада 2022 15:32
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польща, ппо

Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною”, – сказав польський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.


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