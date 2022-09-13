Політика

Німецька компанія відновила для України 16 БТР, але уряд Шольца не дозволяє експорт

13 Вересня 2022 21:27
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Німецька компанія Rheimetall Defence відновила для України 16 німецьких бронетранспортерів Marder, але передати їх українцям не може — уряд канцлера Олафа Шольца не дає дозвіл.

Про це компанія повідомила у коментарі ARD.

Так, Rheimetall відновила БТР зі старих запасів німецької армії. Зараз вона працює над ще 14 такими машинами, а в разі необхідності має потужності на відновлення ще 70 бронетранспортерів.

Водночас німецький уряд продовжує відмовлятися постачати Україні бронетехніку західного виробництва, посилаючись на відсутність таких дій з боку інших західних країн. «Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку», — сказала міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

При цьому у німецькій політиці вже триває дискусія щодо цієї позиції, зокрема чимало політиків закликають до змін. Наприклад, очільниця парламентського комітету з оборони Марі-Агнес Страк-Цимерман заявила, що оскільки Україна продемонструвала свою готовність боротися, тепер має бути підтримка, щоб закріпити її успіх.


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