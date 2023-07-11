Німеччина виділить новий пакет військової допомоги Україні, – Spiegel

Новий пакет військової допомоги Берліна для Києва включатиме засоби ППО, бойові машини піхоти, снаряди й дрони загальною вартістю близько 600 млн євро.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel.

Про надання цього пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Берлін прагне продемонструвати, що Німеччина залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

За інформацією Spiegel, до нового пакета входять кілька пускових установок Patriot та інша зброя “земля-повітря” із запасів Бундесверу.

Крім того, це додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів і снаряди для танків Leopard, а також кілька безпілотників для ведення розвідки.

З усього пакета пускові установки до Patriot і ракети до них напевно є найбільш стратегічно значущими для України. Для Бундесверу це напевно непростий подарунок, оскільки власні запаси Німеччини також незначні.

Тим часом агентство dpa з посиланням на свої джерела повідомляє, що вартість пакета навіть більша – майже 700 млн євро.