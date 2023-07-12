Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки Patriot та ракети до них

Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

“Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору”, – зазначив президент.

Зеленський подякував Німеччині за тривалу, багатолітню підтримку України.

“Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру”, – додав він.