Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

28 Липня 2023 14:02
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зброя, німеччина

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє німецький уряд.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 13 розвідувальних дронів Vectror
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
  • 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.


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