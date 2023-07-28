Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них. Про це повідомляє німецький уряд. У новий пакет допомоги увійшли: 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun

13 розвідувальних дронів Vectror

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206

2,6 тисяч димових снарядів Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.



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