Політика

Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є нюанс – ЗМІ

11 Серпня 2023 11:58
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зброя, німеччина

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет “Taurus” зі складів Бундесверу в найближчі місяці, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати їх перед тим.

Про це повідомляє “Spiegel” із посиланням на свої джерел.

За інформацією німецького видання, наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Зазначають, що очільник німецького уряду “дуже стурбований” ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Джерела повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.


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