Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, – ЗМІ

Уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У березні Польща вже оголосила, що поставить Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, щоб підтримати країну в боротьбі з російським нападом. Однак спочатку літаки із запасів колишньої НДР поставлені не були.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу в більш пізній час.