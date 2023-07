Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7, – глава МЗС

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра підтвердив, що його країна приєднається до декларації “Великої сімки” про гарантії безпеки для України, яку погодили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це глава МЗС Нідерландів написав в Twitter.

“Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами”, – написав він.

I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj