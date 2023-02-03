Політика

Нетаньягу сказав, що готовий передати Києву “військове майно” – The Times of Israel

3 Лютого 2023 16:57
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зброя, ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив готовність передати Україні якесь “військове майно”.

Про це Нетаньягу сказал під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає The Times of Israel з посиланням на джерело.

Як зазначається, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва “військове майно” (military things), повідомило джерело.

Водночас прем’єр Ізраїлю наголосив, що у військовій допомозі Україні не може зайти надто далеко, не спровокувавши Росію.

У канцелярії Нетаньягу відмовилися коментувати цю розмову.

Повідомляється, що на брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише: “Я пояснив нашу політику. Він добре розуміється на цьому питанні”.


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