Нетаньягу сказав, що готовий передати Києву “військове майно” – The Times of Israel

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив готовність передати Україні якесь “військове майно”.

Про це Нетаньягу сказал під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає The Times of Israel з посиланням на джерело.

Як зазначається, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва “військове майно” (military things), повідомило джерело.

Водночас прем’єр Ізраїлю наголосив, що у військовій допомозі Україні не може зайти надто далеко, не спровокувавши Росію.

У канцелярії Нетаньягу відмовилися коментувати цю розмову.

Повідомляється, що на брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише: “Я пояснив нашу політику. Він добре розуміється на цьому питанні”.