Політика

Непублічні рішення Рамштайна першими відчують на собі російські окупанти, – Резніков

17 Жовтня 2022 14:21
96
війна, зброя

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про результати шостого засідання Ukraine Defence Contact Group, відомої як “формат Рамштайн” і підкреслив, що про низку рішень, про які не повідомили широкому загалу, першими дізнаються російські окупанти – вони відчують на собі наслідки цих рішень.

Про це міністр оборони написав у Facebook.

“Непублічні деталі обговорень мають першими відчути на собі російські окупанти. Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію”, – написав Резніков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Жовтня 2022 16:09
4

Україна почала переводити військову логістику на натівську систему LOGFAS
17 Жовтня 2022 15:17
14

ЄС збільшує військову допомогу для України до € 3,1 мільярда
17 Жовтня 2022 15:03
80

Чому не можна публікувати фото з номерами дронів-камікадзе
17 Жовтня 2022 14:55
17

Школярі Харківської області підуть на канікули 24 жовтня
17 Жовтня 2022 13:37
79

Укроборонпром натякає на розробку нового українського безпілотника
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки