Непублічні рішення Рамштайна першими відчують на собі російські окупанти, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про результати шостого засідання Ukraine Defence Contact Group, відомої як “формат Рамштайн” і підкреслив, що про низку рішень, про які не повідомили широкому загалу, першими дізнаються російські окупанти – вони відчують на собі наслідки цих рішень.

Про це міністр оборони написав у Facebook.

“Непублічні деталі обговорень мають першими відчути на собі російські окупанти. Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію”, – написав Резніков.