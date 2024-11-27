Економіка

Комітет ВР підтримав підвищення акцизу на тютюн
27 Листопада 2024 18:44
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акциз
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11090 передбачає поетапне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, що відповідає мінімальним вимогам Європейського Союзу. Акциз на сигарети буде прив’язаний до євро, а не до гривні, що спричинить зростання цін на цигарки на середньому рівні 40 гривень з початку наступного року.

Железняк зазначив, що реалізація цього закону дозволить залучити додатково близько 20 млрд грн до бюджету в 2025 році.

Згідно з проєктом, акциз на сигарети у 2025 році зросте на 35,4%, у 2026 — на 17%, у 2027 — на 8,8%, а в 2028 році — на 8,2%. Мінімальний акциз на тисячу сигарет у євро складатиме 78 євро в 2025 році, з подальшим підвищенням до 90 євро у 2028 році.


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