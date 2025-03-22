Ціни на цигарки зростуть приблизно на 40 гривень за пачку – нардеп

Після 104 днів очікування Президент підписав законопроєкт №11090, що стосується акцизів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що підписання відбулося після тривалого процесу — “від відторгнення до прийняття”.

Хоча офіційної публікації документа ще немає, нардеп стверджує, що отримав підтвердження з урядових джерел і міжнародних фінансових інституцій.

Водночас Железняк наголосив, що через затримку з підписанням держбюджет вже втратив понад 2 мільярди гривень з 1 січня 2025 року. Крім того, закон передбачав набуття чинності з початку року, але через пізнє підписання тепер виникають труднощі з його впровадженням, що створює проблеми для бізнесу.

За словами депутата, внаслідок ухвалення цього закону, зокрема, ціни на пачку цигарок зростуть орієнтовно на 40 гривень.