Суспільство

Колишнього керівника Хмельницької прокуратури, пов’язаного зі скандалом з інвалідностями, призначили на нову посаду
27 Листопада 2024 16:46
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прокуратура
Олексій Олійник / Фото з відкритих джерел

Олексія Олійника, колишнього керівника Хмельницької прокуратури, призначили прокурором обласної прокуратури до березня 2026 року, поки його колега перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції

Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора на запит ЦПК, Олійник виконуватиме обов’язки на цій посаді тимчасово, до повернення основного прокурора.

Водночас службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів із інвалідністю продовжено ще на місяць. У Генпрокуратурі пояснили це “необхідністю додаткових перевірочних дій”.

Поки результати розслідування не оголошено, Олійник разом із 60 іншими прокурорами Хмельницької області, які мають статус осіб з інвалідністю, продовжують виконувати свої обов’язки та отримувати відповідні пенсійні виплати.


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