Колишнього керівника Хмельницької прокуратури, пов’язаного зі скандалом з інвалідностями, призначили на нову посаду

Олексія Олійника, колишнього керівника Хмельницької прокуратури, призначили прокурором обласної прокуратури до березня 2026 року, поки його колега перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції

Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора на запит ЦПК, Олійник виконуватиме обов’язки на цій посаді тимчасово, до повернення основного прокурора.

Водночас службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів із інвалідністю продовжено ще на місяць. У Генпрокуратурі пояснили це “необхідністю додаткових перевірочних дій”.

Поки результати розслідування не оголошено, Олійник разом із 60 іншими прокурорами Хмельницької області, які мають статус осіб з інвалідністю, продовжують виконувати свої обов’язки та отримувати відповідні пенсійні виплати.