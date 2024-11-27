Матір чотирьох дітей судитимуть за їх загибель у пожежі 

Правоохоронці підозрюють матір чотирьох дітей у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до загибелі її дітей під час пожежі на Харківщині. Трагедія сталася 14 листопада 2024 року в селищі Пісочин, повідомляє прокуратура Харківської області.

Про це розповіли в прокуратурі Харківської області.

У той день у житловому будинку спалахнула пожежа. В будинку перебували четверо хлопчиків віком від 4 до 9 років, їхній 52-річний дідусь, який довгий час хворів, та 16-річний брат матері дітей. Жінка залишила дітей на піклування родичів п’ять днів до трагедії і пішла “у власних справах”.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла п’яти загиблих — чотирьох хлопчиків і їхнього дідуся. Єдиним, хто вижив, був 16-річний юнак, який після трагедії потрапив до лікарні. За словами голови Пісочинської громади Олега Чернобая, родина була малозабезпеченою, і соціальні служби надавали їй підтримку, не маючи зауважень до матері.

Правоохоронці з’ясували, що пожежа сталася через роботу електричних обігрівачів.

29-річній матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, згідно зі статтею 166 Кримінального кодексу України. Прокуратура зазначила, що через невиконання своїх обов’язків, залишення дітей без нагляду та байдужість до їхньої безпеки сталися фатальні наслідки.