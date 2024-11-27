Суспільство

Електропостачання Тернопільської області області залишається критичним – ОВА
27 Листопада 2024 20:57
читать на русском →
відключення, світло, тернопіль
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ситуація з електропостачанням на Тернопільщині залишається критичною через пошкодження головного енергетичного об’єкта області російськими дронами. 

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у Facebook.

“Протягом доби вдалося вирішити низку технічних питань, забезпечивши роботу важливих об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Ми продовжуємо працювати над підключенням до зовнішніх мереж сусідніх областей та використанням альтернативних джерел генерації і когенерації”, – зазначив Негода.

Графіки відключень, запроваджені “Тернопільобленерго”, можуть змінюватися залежно від доступних обсягів електроенергії.

 “Обленерго та голови громад зобов’язані спільно коригувати графіки, враховуючи потреби критичної інфраструктури, зокрема підприємств із безперервними технологічними процесами. Закликаємо всіх до максимально економного використання електроенергії для побутових потреб”, – наголосив начальник ОВА.

За інформацією речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, через наслідки атаки на Тернопільщині розгорнули 32 пункти незламності, з яких шість працюють у Тернополі.



ТОП-новини
27 Листопада 2024 21:40

Зеленський: Умєров має досягти домовленостей із Сеулом щодо протидії Північній Кореї
27 Листопада 2024 20:23

Трамп призначив спеціального представника з питань України та РФ
27 Листопада 2024 19:39

Адміністрація Байдена закликає Україну мобілізувати з 18 років
27 Листопада 2024 17:47

Матір чотирьох дітей судитимуть за їх загибель у пожежі 
27 Листопада 2024 17:21

Україна отримає від Литви €5 млн на сонячні електростанції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки