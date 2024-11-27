Електропостачання Тернопільської області області залишається критичним – ОВА

Ситуація з електропостачанням на Тернопільщині залишається критичною через пошкодження головного енергетичного об’єкта області російськими дронами.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода на своїй сторінці у Facebook.

“Протягом доби вдалося вирішити низку технічних питань, забезпечивши роботу важливих об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Ми продовжуємо працювати над підключенням до зовнішніх мереж сусідніх областей та використанням альтернативних джерел генерації і когенерації”, – зазначив Негода.

Графіки відключень, запроваджені “Тернопільобленерго”, можуть змінюватися залежно від доступних обсягів електроенергії.

“Обленерго та голови громад зобов’язані спільно коригувати графіки, враховуючи потреби критичної інфраструктури, зокрема підприємств із безперервними технологічними процесами. Закликаємо всіх до максимально економного використання електроенергії для побутових потреб”, – наголосив начальник ОВА.

За інформацією речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, через наслідки атаки на Тернопільщині розгорнули 32 пункти незламності, з яких шість працюють у Тернополі.



