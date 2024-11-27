Кримінал

Окупанти обстріляли рятувальників у Дніпропетровській області
27 Листопада 2024 19:34
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дснс, обстріл
Пошкоджене авто / ДСНС

Російські окупанти 27 листопада атакували рятувальників у Нікопольському районі Дніпропетровщини, скинувши боєприпас із дрона.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні під час обстеження території після обстрілу в одному із сіл Нікопольського району російські війська прицільно вдарили по рятувальниках. Боєприпас, скинутий із БПЛА, пошкодив службовий автомобіль ДСНС”, — зазначається у повідомленні.

На щастя, співробітники ДСНС не постраждали.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що атака сталася в Марганецькій громаді. Окрім машини рятувальників, пошкоджено два приватні будинки та два цивільні авто.

Загалом протягом дня росіяни 14 разів обстріляли Нікопольщину, застосовуючи важку артилерію, дрони-камікадзе та боєприпаси, скинуті з безпілотників. Під удари потрапили Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Жертв та постраждалих немає.


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