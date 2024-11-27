Адміністрація Байдена закликає Україну мобілізувати з 18 років

Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство, зокрема знизити вік призову до 18 років, щоб оперативно збільшити чисельність збройних сил.

Про це повідомив представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності із агентством AP.

За словами джерела, адміністрація Байдена нібито рекомендує Україні зменшити мінімальний призовний вік із 25 до 18 років, щоб розширити доступну базу мобілізаційного резерву. Представник адміністрації зазначив, що “математика ситуації очевидна” — Україні потрібно більше солдатів для продовження бойових дій.

Крім того, агентство AP із посиланням на європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, пише, що союзники на Заході також висловлюють занепокоєння кадровою проблемою в Україні. Вони наголошують, що нинішні виклики для української армії стосуються більше нестачі особового складу, ніж озброєння.