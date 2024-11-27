Суспільство

Внаслідок вибуху на хімзаводі в Іспанії загинуло 3 людей
27 Листопада 2024 21:18
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Іспанія, загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На південному сході Іспанії, у провінції Аліканте, стався вибух на хімічному заводі, що призвів до загибелі трьох людей і травмування ще семи.

Про це повідомляє видання Olive Press

 Вибух стався на підприємстві з виробництва полістиролу в місті Ібі. Попередньо встановлено, що причиною стала аварія з бойлером. У результаті вибуху пошкоджено дах і стіни заводу. Частина конструкцій обвалилася на сусідній склад, але, на щастя, там ніхто не постраждав.

Серед травмованих троє перебувають у критичному стані.
Над підприємством підіймається густий чорний дим, а уламки розкидані по прилеглих вулицях. Рятувальники дістали кількох людей з-під завалів.

На місці події працюють екстрені служби: залучено сім автомобілів швидкої допомоги та медичний гелікоптер для евакуації постраждалих.


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