Внаслідок вибуху на хімзаводі в Іспанії загинуло 3 людей

На південному сході Іспанії, у провінції Аліканте, стався вибух на хімічному заводі, що призвів до загибелі трьох людей і травмування ще семи.

Про це повідомляє видання Olive Press

Вибух стався на підприємстві з виробництва полістиролу в місті Ібі. Попередньо встановлено, що причиною стала аварія з бойлером. У результаті вибуху пошкоджено дах і стіни заводу. Частина конструкцій обвалилася на сусідній склад, але, на щастя, там ніхто не постраждав.

Серед травмованих троє перебувають у критичному стані.

Над підприємством підіймається густий чорний дим, а уламки розкидані по прилеглих вулицях. Рятувальники дістали кількох людей з-під завалів.

На місці події працюють екстрені служби: залучено сім автомобілів швидкої допомоги та медичний гелікоптер для евакуації постраждалих.