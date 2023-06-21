“Не можу сказати напевно про людину, яка не має зв’язку з реальністю”: Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться за своє життя, а тому можливо не застосує ядерну зброю, проте людина не має зв’язку з реальністю.

Про це Зеленський розповів BBC.

“Він (Путін) буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він це дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв’язку з реальністю, яка у 21 столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда”, – вважає президент України.