Політика

“Не можу сказати напевно про людину, яка не має зв’язку з реальністю”: Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним

21 Червня 2023 14:53
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путін, ядерна зброя

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться за своє життя, а тому можливо не застосує ядерну зброю, проте людина не має зв’язку з реальністю.

Про це Зеленський розповів BBC.

“Він (Путін) буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він це дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв’язку з реальністю, яка у 21 столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда”, – вважає президент України.


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