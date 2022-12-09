Політика

NBC News: Росія в обмін на постачання дронів відправляє до Ірану вертольоти та системи ППО

9 Грудня 2022 20:33
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росія, іран

Влада Росії в обмін на постачання іранських дронів надає Ірану військову та технічну підтримку на «безпрецедентному рівні», розповіли високопоставлені джерела NBC News у Білому домі.

За їх словами, Москва може постачати Тегерану сучасне військове обладнання та компоненти, у тому числі гелікоптери та системи ППО.

Навесні 2022 року іранські пілоти навчалися в Росії управляти російськими винищувачами Су-35, що, за даними джерел NBC, вказує на те, що «Іран може почати отримувати такі літаки протягом наступного року».


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