NBC News: Росія в обмін на постачання дронів відправляє до Ірану вертольоти та системи ППО

Влада Росії в обмін на постачання іранських дронів надає Ірану військову та технічну підтримку на «безпрецедентному рівні», розповіли високопоставлені джерела NBC News у Білому домі.

За їх словами, Москва може постачати Тегерану сучасне військове обладнання та компоненти, у тому числі гелікоптери та системи ППО.

Навесні 2022 року іранські пілоти навчалися в Росії управляти російськими винищувачами Су-35, що, за даними джерел NBC, вказує на те, що «Іран може почати отримувати такі літаки протягом наступного року».