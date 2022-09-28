Політика

“Навіть Хрущов звучав адекватніше”: Кислиця про спробу постпреда РФ в ООН зірвати виступ Зеленського

28 Вересня 2022 17:26
82
оон

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки

Про це повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Після виступу Зеленського Небензя почав транслювати російську пропаганду про “прозорі “референдуми” на окупованих територіях України, а також про те, що “мобілізацію в Росії зірвати не вийде”.

“Обсяг гнилої пропаганди, що розповсюджується, справді небезпечний для всіх присутніх у залі. Коли Небензя говорить про повагу до Ради безпеки, це так смішно, якщо не сказати навіжено. Я дедалі більше схиляюся до думки, що навіть Хрущов звучав більш адекватно у зверненні до ООН”, – написав Кислиця.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
28 Вересня 2022 16:11
46

Кабмін надав 70 мільйонів гривень на відбудову харківської ТЕЦ-3
28 Вересня 2022 17:12
66

У Німеччині припустили, що труби “Північних потоків” залишаться непридатними назавжди, – ЗМІ
28 Вересня 2022 14:33
46

СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому
28 Вересня 2022 13:59
81

Зеленський повернув акциз на моторне паливо
28 Вересня 2022 13:26
56

Тим, хто розстрілював цивільних у Гостомелі, оголошено про підозру
Останні новини
усі новини