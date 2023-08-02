Політика

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

2 Серпня 2023 19:42
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літаки

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції послів України в Ужгороді.

“F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів”, – сказав президент.

Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

“Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться”, – заявив глава держави.


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