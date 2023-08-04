Навального засудили до 19 років колонії

Московський міський суд на виїзному засіданні засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років колонії “особливого режиму” у справі про екстремізм.

Засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев’ятирічний термін.

Навального звинувачують одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, у тому числі у створенні та фінансуванні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму, реабілітації нацизму та залученні неповнолітніх до вчинення небезпечних дій.