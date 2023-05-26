Наступний “Рамштайн” відбудеться орієнтовно за три тижні

Наступне засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться орієнтовно за три тижні, і тоді буде більше конкретики щодо “авіаційної коаліції”.

Про це повідомив позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, коментуючи підсумки Рамштайну-12.

Копитько зазначив, що зараз “починає обростати конкретикою” тема західних літаків для України. Зокрема, Данія та Нідерланди взяли на себе лідерство щодо координації підготовки.

“Наступний Рамштайн орієнтовно через три тижні. На цей час має бути більше деталей”, – написав радник глави Міноборони.