Політика

Нардепка Плачкова склала мандат

14 Липня 2023 11:51
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рада, опзж

Верховна Рада України на засіданні 14 липня достроково припинила повноваження народного депутата України Татьяни Плачкової. Рішення підтримали 283 депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Колишня представниця фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тетяна Плачкова написала заяву про складення мандату напередодні.

Після складення мандату Плачкової в парламенті залишились повноважними 404 депутати із 450.

Водночас як зазначає Железняк, одразу дві депутатські групи опинились на межі закриття, оскільки для їх функціонування потрібно не менше сімнадцяти депутатів.

Так мінімальних 17 осіб входять тепер до групи із колишніх членів «ОПЗЖ» «Відновлення України». Також 17 депітатів залишилось в групі «Партія “За майбутнє”», із якої вийшов депутат Сергій Мінько.


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