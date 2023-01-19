Наразі США не готові надати Україні танки Abrams, – Reuters

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Штати поки не готові надати Україні танки Abrams.

Про цеповідомляє Reuters.

Заступник міністра оборони США з питань політики сказав, що Пентагон все ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams.

Колін Кал заявив: “Танки Abrams – це дуже складна техніка. Вона дорога, і на них важко тренуватися. Також Abrams мають реактивний двигун”.

Зазначається, що зауваження Кала прозвучали напередодні зустрічі вищих чиновників оборони з десятків країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині для координації військової допомоги Києву. На Німеччину посилюється тиск, щоб вона відправила свої бойові танки Leopard в Україну або принаймні схвалила їх передачу з третіх країн.

“Але Німеччина, схоже, хоче пов’язати будь-який такий внесок із рішенням США щодо Abrams. Джерело в уряді Німеччини повідомило Reuters, що Німеччина дозволить відправити в Україну танки німецького виробництва для захисту від Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки”, – наголосили в Reuters.