Найбільшу вогневу міць України забезпечать танки, – Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив актуальність для українського контрнаступу танків, які забезпечать вирішальну вогневу міць.

Про це він заявив під час візиту до Франції з нагоди відзначення “D-Day”, Дня висадки союзних військ у Нормандії, передає CNN.

“Танки є дуже важливими як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України”, – зауважив він.

Окрім цього, Міллі також зазначив, що танки діятимуть разом з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли розпочнеться контрнаступ. У цьому зв’язку він наголосив, що важка бронетехніка, яку українці вже освоюють, наразі важливішим компонентом для контрнаступу, ніж літаки – з огляду на тривалий термін для розгортання в Україні F-16 та інших систем подібного типу.

“Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це усвідомлюють. Щоби створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей”, – зауважив американський генерал.