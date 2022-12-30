Політика

Надання Україні необхідної зброї – найшвидший шлях до миру, – Столтенберг

30 Грудня 2022 08:39
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зброя, нато

У НАТО закликали продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру”, – заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об’єкти в Росії абсолютно законними.

“Кожна країна має право захищати себе. Україна теж”, – сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що “існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем”.


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