Надання Україні необхідної зброї – найшвидший шлях до миру, – Столтенберг

У НАТО закликали продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру”, – заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об’єкти в Росії абсолютно законними.

“Кожна країна має право захищати себе. Україна теж”, – сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що “існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем”.