Над Україною зафіксували повітряні кулі

У повітряному просторі України 14 лютого зафіксували повітряні цілі. Ймовірно, йдеться про кулі з кутовими відбивачами, які фіксували раніше.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.

«Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська ППО радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована», — сказав Ігнат.

Він додав, що ці кулі можуть бути різного розміру, але достатнього для підйому кутового відбивача. Нам у коментарі Ігнат пояснив, що такі кулі роблять кустарним способом: «Надули вуглекислого газу, причепили шматок бляхи і все».

Якщо на них почепити кутовий відбивач, то відповідно радіолокаційно він помітний як ціль.

«Зрозуміло, що по ньому відпрацьовувати зенітними ракетами, які коштують сотні тисяч, ніхто не буде. Головне — ми ситуацію цю знаємо і контролюємо», — сказав Ігнат.

Кутові відбивачі — пристрій у вигляді прямокутного тетраедра із взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами. Їх використовують як хибні цілі та пастки радіоелектронної боротьби.