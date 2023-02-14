Політика

Над Україною зафіксували повітряні кулі

14 Лютого 2023 16:19
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війна

У повітряному просторі України 14 лютого зафіксували повітряні цілі. Ймовірно, йдеться про кулі з кутовими відбивачами, які фіксували раніше.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.

«Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська ППО радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована», — сказав Ігнат.

Він додав, що ці кулі можуть бути різного розміру, але достатнього для підйому кутового відбивача. Нам у коментарі Ігнат пояснив, що такі кулі роблять кустарним способом: «Надули вуглекислого газу, причепили шматок бляхи і все».

Якщо на них почепити кутовий відбивач, то відповідно радіолокаційно він помітний як ціль.

«Зрозуміло, що по ньому відпрацьовувати зенітними ракетами, які коштують сотні тисяч, ніхто не буде. Головне — ми ситуацію цю знаємо і контролюємо», — сказав Ігнат.

Кутові відбивачі —  пристрій у вигляді прямокутного тетраедра із взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами. Їх використовують як хибні цілі та пастки радіоелектронної боротьби.


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