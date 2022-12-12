Нацраді дозволять блокувати анонімні онлайн-медіа

Новий закон України “Про медіа”, який вже пройшов перше читання, не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ.

Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише Цензор.НЕТ.

“Реєстрація для інтернет-сайтів не є обов’язковою. Ми даємо можливість добровільно прийти в Нацраду і сказати, що хочете вважатися медіа і щоб вас закон захищав як журналіста. Є окремі статті Кримінального кодексу, що захищають журналістів”, – наголосила Кравчук.

Як пояснила Кравчук, у проєкті нового закону “Про медіа” змінили частину, яка стосується саме онлайн-медіа. Так, для вже зареєстрованих медіа не будуть застосовуватись санкції у вигляді тимчасового блокування (було місяць), тепер все вирішуватиметься через суд.

“Тільки, якщо будуть писати статті “Путін-прийди, ти наш рятівник”, то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду”, – пояснила Кравчук.

Для незареєстрованих онлайн-медіа, які є переважно регіональними, також було зменшено час блокування до двох тижнів.

“Повне блокування лише через суд, незалежно це зареєстроване чи незареєстроване. Була пропозиція для незареєстрованих замінити на подвійний штраф, але це фактично означає, що хтось буде відкуповуватись (зокрема і за російські гроші), платити штрафи і не знімати контент”, – розповіла депутатка.

Що буде з анонімними медіа

Якщо онлайн-ЗМІ не має ні ідентифікованих журналістів, ні власників, то Нацрада може заблокувати їх без рішення суду.

За що можуть застосувати санкції проти онлайн-медіа

Настання санкцій настає після того, як онлайн-медіа випустило три статті, які порушують законодавство України, і які закликають, наприклад, до вторгнення Росії. І якщо після зауважень Нацради, через місяць, видання не зняло публікацію.

Кравчук також зазначила, що більшість онлайн-медіа пройдуть реєстрацію. Санкції не стосуватимуться критики влади.

Санкції сторінок на Youtube, Facebook

На власників Youtube-платформ не поширюється юрисдикція українського законодавства.

“Нацрада може писати Youtube, Facebook. Але ми даємо можливість, якщо хтось на Youtube веде постійні програми, то ми даємо можливість добровільно ідентифікуватись як медіа”, – резюмувала Кравчук.