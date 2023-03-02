Політика

На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, – Гроссі

2 Березня 2023 18:30
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заес, МАГАТЕ

У четвер, 2 березня, відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які розміщувались на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

“Раді повідомити про успішне завершення ротації експертів, що давно відкладалася”, – ідеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це вже шоста ротація експертів.

“Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також зусилля всіх учасників”, – додав гендиректор.

За його словами, Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є є необхідною для зниження ризику ядерної аварії.


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