Політика

На росії обурюються через намір Британії надати Україні снаряди зі збідненим ураном

21 Березня 2023 19:15
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росія

Президент росії володимир путін відреагував на повідомлення, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2, пише Радіо Свобода.

«Захід вирішив воювати з росією до останнього українця не на словах, а насправді», – передає слова путіна державна російська агенція «Інтерфакс». Тому, стверджує російський лідер, Москва буде змушена відреагувати, «якщо колективний Захід розпочинає застосовувати зброю з ядерним компонентом».

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну бронебійні снаряди для танків Challenger 2, які містять збіднений уран, «говорять про те, що Лондон готовий йти не просто на ризики, а й на воєнні злочини». Про це лавров сказав в інтервʼю телеканалу «Россия 1».

20 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон разом із танками Challenger 2 передасть Києву «боєприпаси, включно з бронебійними снарядами, що містять збіднений уран». За її словами, такі снаряди дуже ефективні при ураженні сучасних танків і бронемашин.


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