Ми не плануємо зміну режиму у Росії, – Шольц

Російський диктатор Володимир Путін несе персональну відповідальність за свою диктатуру.

Як пише Deutsche Welle, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

“Ми не плануємо зміну режиму . Хто де сидить, ми не вирішуємо”, – сказав Шольц, але додав, що саме цього і боїться Путін.

Шольц заявив, що лише сам Путін “несе відповідальність за свою диктатуру”. При цьому він вважає, що Путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде знаходитись Європейський Союз.

Шольц також пообіцяв, що намагатиметься не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.