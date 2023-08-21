Політика

Ми не плануємо зміну режиму у Росії, – Шольц

21 Серпня 2023 07:37
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путін, шольц

Російський диктатор Володимир Путін несе персональну відповідальність за свою диктатуру.

Як пише Deutsche Welle, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

“Ми не плануємо зміну режиму . Хто де сидить, ми не вирішуємо”, – сказав Шольц, але додав, що саме цього і боїться Путін.

Шольц заявив, що лише сам Путін “несе відповідальність за свою диктатуру”. При цьому він вважає, що Путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде знаходитись Європейський Союз.

Шольц також пообіцяв, що намагатиметься не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.


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