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Мобілізація, “референдум”, ядерні погрози: про що заявив кремлівський диктатор

21 Вересня 2022 09:45
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Очільник кремля владімір путін 21 вересня виступив з новим зверненням до росіян. Він офіційно оголосив часткову мобілізацію тих, хто зараз перебуває у запасі.

У своєму зверненні путін заявив, що з 21 вересня у Росії оголошується часткова мобілізація.

“Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і передусім ті, хто проходив службу в рядах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід”, – сказав він.

Очільник кремля додав, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов’язково проходитимуть додатковий військовий вишкіл.

Що ще сказав путін під час промови:

  • Росія підтримає прохання проросійських бойовиків у підтримці “референдуму” на окупованих територіях України. Путін цинічно пообіцяв зробити все, щоб забезпечити безпечне проведення “референдумів”.
  • На думку російського диктатора, мета Заходу – послабити, роз’єднати та знищити росію. А українців, які боряться за свою незалежність, якийсь міфічний Захід в уявленні бункерного президента “перетворили на гарматне м’ясо”.
  • Також путін спробував вчергове виправдати свою агресію проти росії, мовляв, рішення про “попереджувальну операцію було необхідне”.
  • Він також доручив російському уряду та міноборони у найкоротший термін визначити правовий статус “добровольців” та бійців з квазіреспублік “лнр” та “днр”.

Також у своїй класичній манері диктатор пригрозив Заходу ядерною зброєю.

“Вже не таючись кажуть, що РФ має бути всіма силами розгромлена на полі бою, з подальшим позбавленням політичного, економічного, культурного суверенітету. У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочені обстріли ЗАЕС, що загрожує атомною катастрофою. Але й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних країн про можливість і допустимість застосування проти РФ зброї масової поразки – ядерної зброї”, – сказав він.


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