Медведчука позбавили статусу адвоката

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума президента країни-агресора Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомив засновник адвокатського бюро “Титикало та партнери” Роман Титикало.

“Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!”, – повідомив Титикало.

Він зазначив, що перемогла історична справедливість. А роботу щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.