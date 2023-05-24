Політика

Медведчука позбавили статусу адвоката

24 Травня 2023 16:24
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Медведчук

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді кума президента країни-агресора Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомив засновник адвокатського бюро “Титикало та партнери” Роман Титикало.

“Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!”, – повідомив Титикало.

Він зазначив, що перемогла історична справедливість. А роботу щодо позбавлення Медведчука права займатись адвокатською діяльність розпочалась ще у 2016 році.


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