МАГАТЕ запитала у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки

Експерти МАГАТЕ запитали у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої Запорізької атомної станції.

Про це йдеться в офіційному звіті організації.

За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, важливим є доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Також Гроссі заявив, що наразі не спостерігає “видимих слідів мін або вибухових речовин”.

Він повідомив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи.

Також він додав, що військова присутність на окупованій станції “здається незмінною”.

У звіті зазначено, що МАГАТЕ відомо про інформацію стосовно розміщення мін та інших вибухових речовин на території ЗАЕС та навколо неї.