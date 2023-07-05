Політика

МАГАТЕ запитала у Росії доступ до дахів реакторів для перевірки

5 Липня 2023 20:43
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заес, МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ запитали у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої Запорізької атомної станції.

Про це йдеться в офіційному звіті організації.

За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, важливим є доступ до дахів блоків третього та четвертого реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Також Гроссі заявив, що наразі не спостерігає “видимих слідів мін або вибухових речовин”.

Він повідомив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли чи вибухи.

Також він додав, що військова присутність на окупованій станції “здається незмінною”.

У звіті зазначено, що МАГАТЕ відомо про інформацію стосовно розміщення мін та інших вибухових речовин на території ЗАЕС та навколо неї.


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