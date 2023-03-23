МАГАТЕ відмовилось від створення демілітаризованої зони на ЗАЕС

Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

“Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (близько 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант”, – заявив Гроссі.

За його словами, тепер МАГАТЕ буде вимагати припинення бойових дій навколо атомної електростанції.