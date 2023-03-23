Політика

МАГАТЕ відмовилось від створення демілітаризованої зони на ЗАЕС

23 Березня 2023 07:16
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заес, МАГАТЕ

Створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

“Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (близько 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант”, – заявив Гроссі.

За його словами, тепер МАГАТЕ буде вимагати припинення бойових дій навколо атомної електростанції.


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