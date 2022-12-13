МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль.

“Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку”, – написав він.

За його словами, місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян.

Шмигаль також підкреслив, що демілітаризація Запорізької АЕС – це пункт №1 мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Прем’єр міністр та директор МАГАТЕ проговорили кроки, необхідні для демілітаризації ЗАЕС. Шмигаль додав, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії РФ щодо української станції.