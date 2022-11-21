Люксмебург передасть Україні броньовані HMMWV

Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.

Про це повідомляє міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

За його словами, армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України. Саме тому, його країна передасть на потреби українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.

“Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно”, – додав міністр.

Бауш додав, що армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових. Уряд Люксембургу для цього має прийняти відповідний регламент.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen 🇺🇦 in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7 — François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022