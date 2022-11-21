Політика

Люксмебург передасть Україні броньовані HMMWV

21 Листопада 2022 15:45
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зброя, допомога

Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.

Про це повідомляє міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

За його словами, армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України. Саме тому, його країна передасть на потреби українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.

“Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно”, – додав міністр.

Бауш додав, що армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових. Уряд Люксембургу для цього має прийняти відповідний регламент.


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