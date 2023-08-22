Люксембург приєднався до декларації G7 щодо “Гарантій безпеки”

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації “Групи семи” про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про “гарантії безпеки”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини”, – написав Зеленський.