Політика

Люксембург приєднався до декларації G7 щодо “Гарантій безпеки”

22 Серпня 2023 13:25
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зеленський

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації “Групи семи” про підтримку України, яку було ухвалено на полях саміту НАТО у Вільнюсі і яку умовно називають декларацією про “гарантії безпеки”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. 

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини”, – написав Зеленський.


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