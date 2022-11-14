Політика

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113

14 Листопада 2022 12:11
0
зброя, Литва

Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

“Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси”- написав він.

Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Листопада 2022 11:14
59

Зеленський приїхав у звільнений Херсон

14 Листопада 2022 11:52
22

Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть
14 Листопада 2022 10:36
24

Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20
14 Листопада 2022 09:30
101

Сунак назвав п’ять кроків для зниження впливу Росії та Путіна на світову економіку
14 Листопада 2022 08:54
30

Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки