Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються поставки безпілотників і боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Рамштайн, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви.

За його словами, військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро.

«Наша підтримка України — це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування та оборону. Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі», — заявив міністр, підкресливши, що Литва буде послідовно підтримувати Україну до перемоги.

Анушаускас заявив, що новий пакет бойової підтримки України з боку Литви міститиме безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та іншу підтримку.

Міністр також наголосив на важливості навчання українських військ, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчання та кількість призначених для нього інструкторів.

Крім навчання, військова допомога Литви цього року охоплює передачу військового обладнання і техніки, лікування та реабілітацію військовослужбовців, а також внески в міжнародні фонди.