Лукашенко також прилетів на парад до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також прилетів на традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна.
Про це пишуть росЗМІ.
“Президент Білорусі прибув з робочим візитом до Москви”, – пишуть пропагандисти.
Свої візити також анонсували:
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
- президент Киргизстану Садир Жапаров.
Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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