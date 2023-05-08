Політика

Лукашенко також прилетів на парад до Путіна Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також прилетів на традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна. Про це пишуть росЗМІ. “Президент Білорусі прибув з робочим візитом до Москви”, – пишуть пропагандисти. Свої візити також анонсували: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров. Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Поділитися:



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