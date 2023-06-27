Політика

Лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність

27 Червня 2023 11:22
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Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність.

“Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії на повну бойову готовність”, – сказав він під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу.

Крім того, він заявив, що нібито білоруська опозиція на тлі подій у Росії вже готова була реалізувати сценарій збройного заколоту, але “відбувся фальстарт”.

“Тим більше що й втікачі (опозиціонери) наші заметушилися. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій “збройного заколоту”: треба ж звітувати”, – розповів Лукашенко.


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