Лукашенко посадив у в’язницю на 10 років лауреата Нобелівської премії

У Білорусі засудили до 10 років ув’язнення лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Біляцького.

Про це повідомляє правозахисна група “Вясна”.

Підконтрольний диктатору Олександру Лукашенку суд заявив, що Біляцький винен у “контрабанді” та “фінансуванні протестів”.

Нобелівський лауреат Біляцький очолює групу Вясна, разом із ним засудили заступника голови Вясни Валентина Стефановича (засудили у 9 років позбавлення волі), координатора кампанії “Правозахисники за вільні вибори” Володимира Лабковича (7 років позбавлення волі) та правозахисника Вясни Дмитра Соловйова (8 років позбавлення волі заочно).

За версією звинувачення, правозахисники з квітня 2016-го по липень 2021 року для фінансування протестної діяльності організації Вясна переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, і привозили їх до Білорусі.

Зокрема, правозахисників звинувачують у сплаті штрафів, сплаті рахунків за харчування в ізоляторах, сплаті послуг адвокатів для протестувальників.

У 2022 році Алесю Біляцькому було заочно присуджено Нобелівську премію миру – за визначні зусилля, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою.