Політика

Лукашенко назвав “дезінформацією” заяви про контрнаступ ЗСУ

18 Травня 2023 12:48
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що всі заяви про український контрнаступ є “дезінформацією”

Про це він заявив на зустрічі 18 травня із учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, передає БЕЛТА.

“Багато зараз говорять: “Контрнаступ, контрнаступ!”… У будь-якому бою дезінформація дуже небезпечна. Згадайте Курську битву, під Сталінградом, коли ми успішно дезінформували противника і виграли цю битву…” – зазначив він.

Лукашенко припустив, що заяви про український контрнаступ “найбільша дезінформація”.

“Але, маю сказати, найбільша дезінформація – цей “контрнаступ”. Жодного “контрнаступу”, на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п’яти на фронті воювати за технікою і живою силою – це просто безумство “Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо”, – заявив самопроголошений лідер Білорусі.

Крім того, Лукашенко знову закликав Україну та Росію “повернутися за стіл переговорів”.

“І всякі попередні умови, які сьогодні Україна, президент України висуває, – це вже абсолютно зрозуміло – це (робиться) з метою не допустити жодних переговорів. Які можуть попередні умови? Потрібно сісти за стіл переговорів і вже там виробляти будь-які умови”, – додає він.


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