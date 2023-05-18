Лідери країн G7 обговорять ідею проведення мирного саміту щодо України — FT

Лідери G7 обговорять пропозицію проведення мирного саміту щодо України під час триденної зустрічі в Японії цього тижня у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського, повідомляє FT.

Запропонований саміт, як очікується, не передбачатиме участі Росії і буде спрямований на просування плану Зеленського з десяти пунктів щодо припинення війни. План, зокрема, включає вимогу до Москви вивести всі свої війська та відновити повну територіальну цілісність України.

«Цього просили українці, і я очікую, що це обговорить G7», — сказав представник ЄС, додавши, що є багато елементів мирного плану, які необхідно обговорити.